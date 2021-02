Čo všetci teraz potrebujeme? Nepohodlie

V prebytku pohodlia sa nepohodlie hľadá ťažko. No možno práve to je recept na úspešné prežitie pandémie.

Nedávno sme sa s priateľmi bavili o tom, ako nás korona zmenila. Niekto si začal viac ceniť kvalitné vzťahy, iný zmenil svoj spôsob života od základov a ďalšiemu sa život nezmenil vôbec. „Mne sa znechutilo pohodlie,” povedala som bez rozmýšľania a okamžite na mne pristálo pár nechápavých pohľadov.

Ak by ste ma stretli pred pandémiou, videli by ste elegantnú, neustále mrznúcu dámičku s narúžovanými perami, ktorej športový vrchol bolo pobehnutie za električkou (samozrejme v opätkoch). Táto dámička si tenisky obúvala iba v nevyhnutných prípadoch a na turistiku šla radšej v kabátiku, akoby si mala obliecť páperovú bundu.

Zrazu však prišla pandémia a svet sa scvrkol na jeden trojizbový byt. Začali mi chýbať emócie, adrenalín, každodenné zážitky. Rozhodla som sa ich hľadať v športe. Krátke a intenzívne kardio, ktorým som sa predtým ako-tak udržiavala vo forme, som vymenila za pomalé, dôsledné posilňovanie tela. Pomohlo mi to nielen zlepšiť vzťah k svojmu telu, ale aj zmierniť dlhotrvajúce problémy s kolenami. Ešte pred rokom mi lekári hovorili, že bez injekcií nebudem čoskoro schopná urobiť drep. Dnes cvičím trikrát týždenne, bicyklujem a behám.

Pohyb vniesol do mojich stereotypných dní kúsok adrenalínu a únik z covidovej reality. Stala som sa závislá na endorfínoch a prekonávaní vlastných limitov. Vybehnúť kopec, aj keď už ledva dýcham? Vymeniť autobus za bicykel, hoci je zlé počasie? Spraviť ešte jedno opakovanie s kettlebellom, aj keď si myslím, že sa po ňom už určite zosypem? Toto všetko bolo pre mňa kedysi nepredstaviteľné, dnes je to samozrejmosť.

Dáva mi to totiž pocit, že i v čase izolácie sa dajú robiť nové veci, hľadať nové možnosti. A navyše, pohyb trénuje nielen telo, ale aj myseľ, ktorá vie potom lepšie reagovať na problémy. A čo momentálne potrebujeme viac ako zdravý rozum?

Hrozí nám viac než len klaustrofóbia

Keď sme boli pánmi vlastného času, túžili sme mať ho čo najviac. Hľadali sme často tie najjednoduchšie a najpohodlnejšie cesty. Len aby sme všetko postíhali a ešte pri tom vyzerali k svetu. No zrazu prišla „hnusoba” a my sme sa premenili na postavičky v hre Sims, uväznení vo vlastných skvelých príbytkoch, obklopení zábavou, jedlom a pohodlím. Zvykli sme si, ze vlastne netreba ani nikam chodiť - všetko od palaciniek až po nový stolík príde rovno pred naše dvere. Iste, ohrozuje nás smrtiaci vírus, ostať doma je to najlepšie, čo môžeme urobiť. No to neznamená, že musíme celé dni presedieť na gauči.

Spomeňte si, ako sa cítite po celom dni leňošenia a ničnerobenia. Predpokladám, že nesršíte energiou, hoci ste v ten deň vlastne nič nerobili. Pri nedostatku pohybu vám totiž v tele prúdi menej kyslíka, čo môže viesť k únave a nervozite. Podľa psychológov ide o začarovaný kruh - čím menej ste aktívni, tým viac ste unavení a tak ďalej. Podľa vedeckých štúdií môže zanedbávanie pohybu v izolácii viesť dokonca k zvýšenému riziku vzniku úzkostných porúch a depresívnych stavov.

Stačí pár minút „nepohodlia” denne

Riešenie - hýbajte sa. Nájdite si niečo, čo vám rozprúdi krv, rozbúcha srdce, pri čom sa poriadne zadýchate (a nemám na mysli premiérove tlačovky). Nemusíte hneď zdolať Kilimandžáro. Ideálny pohyb je taký, ktorý viete vykonávať pravidelne, a zároveň je pre vás miernou výzvou. Nezáleží na tom, či je to 15-minútové posilňovanie s odporovou gumou pri telke, víkendová turistika alebo jogging. Každý pohyb je krásny, pretože vám vždy pripomenie, čoho všetkého je vaše telo schopné a robí vás silnejšími - fyzicky i psychicky.